Erkelenz

Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt: Wagen in Flammen

15.07.2021, 14:20 Uhr | dpa

Ein Mann ist mit seinem Auto in Erkelenz gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der Wagen sei nach dem Zusammenstoß in Brand geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei noch in dem Auto gestorben. Die Identität des Toten war am Donnerstagnachmittag noch unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer demnach nach links von der Spur ab und kollidierte mit dem Baum. Ersthelfer riefen den Notruf. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst an.