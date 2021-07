Kassel

Mann läuft mutmaßlichem Einbrecher hinterher: Festnahme

15.07.2021, 14:23 Uhr | dpa

Nach einem Einbruch hat ein Mann in Kassel den flüchtenden Einbrecher verfolgt und damit dessen rasche Festnahme durch die Polizei ermöglicht. Der 48 Jahre alte Verdächtige war nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Donnerstag in die Wohnung des Mannes eingestiegen und dabei von diesem erwischt worden.

Als der mutmaßliche Einbrecher davonlief, rannte ihm der Mann bis zu dessen Wohnung hinterher. Vor dem Haus wartete der Mann auf die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten, die den betrunkenen 48-Jährigen festnahmen. Der polizeibekannte Verdächtige sollte noch am Donnerstag vor den Haftrichter kommen.