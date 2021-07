Ballenstedt

Unbekannte stehlen Speedboot mit Anhänger

15.07.2021, 18:19 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Ballenstedt (Landkreis Harz) ein Speedboot inklusive Anhänger gestohlen. Die Diebe drangen zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Lagerhalle ein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daraus entwendeten sie das Motorboot und den Anhänger. Der entstandene Schaden wurde mit rund 20 000 Euro angegeben.