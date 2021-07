Neu-Ulm

Auto bleibt bei Unfall an Baumstamm stecken

15.07.2021, 22:53 Uhr | dpa

Ein 83 Jahre alter Mann ist in Neu-Ulm mit seine Auto mit so viel Schwung gegen einen Baum geprallt, dass das Wagen in etwa einem halben Meter Höhe an dem Stamm hängen blieb. Der Senior blieb unverletzt, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Baumstamm mit einem Durchmesser von 15 bis 20 Zentimetern verhakte sich zwischen dem rechten Vorderrad und dem Radkasten des Wagens, brach jedoch nicht. Die Unfallursache war zunächst unklar. Es herrschte den Angaben nach zu dem Zeitpunkt starker Regen.