Wilkau-Haßlau

Autofahrerin mit über 2 Promille in Wilkau-Haßlau unterwegs

16.07.2021, 06:43 Uhr | dpa

Mehrere Menschen haben einer offensichtlich betrunkenen Autofahrerin in Wilkau-Haßlau (Landkreis Zwickau) ihre Autoschlüssel abgenommen. Die 60-Jährige habe am Donnerstagabend mit ihrem Wagen einen Bordstein und eine rote Ampel überfahren, teilte die Polizei mit. Mehrere Zeugen seien dem Wagen hinterher gefahren, hätten der Frau die Autoschlüssel abgenommen und die Polizei gerufen. Ein Atemalkoholtest ergab nach den Angaben vom Freitagmorgen einen Wert von 2,16 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und erstatteten Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.