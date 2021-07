Leverkusen

Überschwemmte Fahrbahn: A1 bei Kreuz Leverkusen gesperrt

16.07.2021, 09:46 Uhr | dpa

Wegen einer überschwemmten Fahrbahn ist die Autobahn 1 bei Leverkusen in beide Richtung voll gesperrt. Betroffen sei die Strecke zwischen der Anschlussstelle Wermelskirchen und dem Autobahnkreuz Leverkusen, teilte die Autobahn GmbH Rheinland am Freitag auf Twitter mit. Die Strecke soll demnach "so schnell wie möglich" wieder freigegeben werden.