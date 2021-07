Meßkirch

Bahndamm unter Wasser: Ablachtalbahn kann nicht starten

16.07.2021, 10:03 Uhr | dpa

Weil Wassermassen einen Bahndamm der Ablachtalbahn-Strecke bei Sauldorf (Landkreis Sigmaringen) stark beschädigt haben, kann der Betrieb nicht wie geplant am Wochenende aufgenommen werden. Auf rund 20 Metern müssten das Gleis entfernt, der Damm saniert und anschließend das Gleis neu verlegt werden, teilte die Stadt Meßkirch am Freitag mit. "So lange ist die Ablachtalbahn zwischen Sauldorf und Schwackenreute nicht passierbar."

Ursachenanalyse und Schadensbeseitigung sollen kommende Woche starten. "Mit etwas Glück können im Laufe des August die Züge dort wieder fahren", hieß es weiter. Für den ersten Betriebstag, den 18. Juli, gibt es nun einen Notfahrplan: Die Biberbahn-Züge fahren fahrplanmäßig zwischen Sauldorf, Meßkirch, Menningen und Mengen. Von Stockach (Landkreis Konstanz) nach Sauldorf fahren Ersatzbusse.