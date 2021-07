Stolberg

Trinkwasserversorgung in Stolberg ist noch angespannt

16.07.2021, 10:13 Uhr | dpa

In Stolberg in der Städteregion Aachen ist die Bernhardshammer Straße eingebrochen wegen Unterspülung. Foto: Ralf Roeger/ Ralf Roeger/dpa (Quelle: dpa)

In der schwer vom Hochwasser getroffenen Stadt Stolberg bei Aachen ist auch am Freitagvormittag die Trinkwasserversorgung kritisch. Sie sei zurzeit eingeschränkt, teilte ein Sprecher der Stadt mit. Bürgerinnen und Bürger sollten Trinkwasser vor dem Gebrauch abkochen. Zur Sicherstellung der Versorgung seien in allen Ortsteilen Trinkwasserbehälter aufgestellt worden, wo sich die Betroffenen bedienen könnten. Im Übrigen kümmere sich die Stadt um die Koordination von Geld- und Sachspenden. Nähere Infos dazu sollten später folgen.

Am Donnerstag wurde aufgrund des Hochwassers das Trinkwassernetz beschädigt, wodurch es zu Druckabfällen im Netz gekommen ist.