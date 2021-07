Wadern

Polizei schnappt mutmaßliche Diebe nach Flucht über Hausdach

16.07.2021, 15:57 Uhr | dpa

Ein großes Aufgebot von Polizei und Feuerwehr hat im Saarland zwei mutmaßliche Diebe festgenommen. Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, waren die 33 und 35 Jahre alten Männer in der Nacht in Wadern-Lockweiler (Kreis Merzig-Wadern) vor der Polizei geflohen. Der 33-Jährige sei auf ein Dach geklettert - als die Feuerwehr sich per Drehleiter näherte, sprang der Mann.

Der per Haftbefehl gesuchte Verdächtigte wurde leicht verletzt festgenommen. In seinem Fahrzeug fanden die Ermittler vermutlich gestohlene Arbeitsgeräte von hohem Wert. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Auch den 35-Jährigen konnte die Polizei festnehmen. Wie bei seinem Begleiter stellte die Polizei vermutlich geklaute Gegenstände in seinem Wagen fest. Im Kofferraum befanden sich drei wahrscheinlich abgetrennte Katalysatoren. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.