Waren (Müritz)

Taucher entdeckt toten Mann im Tiefwarensee

17.07.2021, 08:37 Uhr | dpa

Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Freitagabend einen 60 Jahre alten Mann tot aus dem Tiefwarensee geborgen. Wie die Polizei mitteilte, hatte zuvor ein Mann beim Tauchen den leblosen Körper in dem See in Waren (Müritz) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte entdeckt. Ein Arzt konnte nach seiner Bergung demnach nur noch den Tod des 60-Jährigen feststellen. Zwar leitete der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg noch vor Ort ein Todesermittlungsverfahren ein. Eine Fremdeinwirkung könne nach ersten Erkenntnissen jedoch ausgeschlossen werden. In der Mitteilung der Polizei hieß es, dass der Mann beim Baden ums Leben gekommen sei.