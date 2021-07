Potsdam

Brandenburg: Vier Regionen mit zweistelliger Corona-Inzidenz

17.07.2021, 10:15 Uhr | dpa

In Brandenburg haben 4 der 18 Kreise und Städte eine Sieben-Tage-Inzidenz der neuen Corona-Infektionen über 10. Die Stadt Cottbus kam mit einer Zahl neuer Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in einer Woche von 11 hinzu, wie das Gesundheitsministerium am Samstag in Potsdam mitteilte. Frankfurt (Oder) hat mit 17,3 weiter den höchsten Wert, gefolgt vom Havelland mit 14,7 und dem Kreis Oberhavel mit 10,3. Der Kreis Oberspreewald-Lausitz hat keine Null-Inzidenz mehr, sie liegt bei knapp 1. Für Brandenburg stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 6,0 am Samstag nach 5,4 am Freitag.

Die Gesundheitsämter meldeten innerhalb eines Tages 24 neue Fälle, 5 wurden allerdings im Kreis Oberhavel wegen Doppelzählung wieder abgezogen. Vor einer Woche waren landesweit 14 neue Infektionen hinzugekommen, die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 3,0. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz fünf Tage lang über dem Wert von 20 bleibt, gilt dort ab dem folgenden Tag wieder eine Testpflicht etwa in Gaststätten drinnen oder bei touristischen Übernachtungen. Das Kabinett berät am Dienstag über mögliche neue Schritte angesichts der Ausbreitung der Delta-Variante und der steigenden Inzidenzwerte.