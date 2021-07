Kassel

Bewaffneter Räuber überfällt Bio-Markt und flüchtet mit Rad

17.07.2021, 10:15 Uhr | dpa

Ein bewaffneter Räuber hat am Samstag in Kassel einen Bio-Markt überfallen und ist mit Bargeld in zunächst unbekannter Höhe geflüchtet. Der Mann habe am Morgen mit einer Schusswaffe gedroht, teilte die Polizei mit. Anschließend sei er mit einem goldfarbenen Fahrrad davon geradelt. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise auf den Überfall oder den Räuber geben können.