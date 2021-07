Sachsens Polizeiautos mit Trauerflor

17.07.2021, 12:09 Uhr | dpa

Angesichts der vielen Toten bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands tragen die Autos der sächsischen Polizei fortan Trauerflor. "Unsere Gedanken sind bei den Menschen in den Katastrophengebieten, die Angehörige und Freunde verloren haben oder noch immer vermissen - aber auch den Verletzten", schrieb die Polizei am Samstag auf Twitter. Der Trauerflor an den Einsatzfahrzeugen sei ein Zeichen der Anteilnahme.

In den Trümmern und Ruinen der Katastrophengebiete werden derweil immer mehr Opfer entdeckt. Die Zahl der Toten stieg bis Samstagmorgen auf mehr als 130. Die Polizei bezifferte die Zahl der Todesopfer allein im Großraum Ahrweiler auf über 90. Es sei zu befürchten, dass noch weitere hinzukämen, teilte die Polizei Koblenz mit.