Bitterfeld-Wolfen

Sieg im Test für Turbine Potsdam gegen Aufsteiger Jena

17.07.2021, 17:21 Uhr | dpa

Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Turbine Potsdam ist mit einem Sieg in die Saisonvorbereitung gestartet. Sechs Tage nach dem Trainingsstart gewann das Team von Trainer Sofian Chahed gegen den Ligakontrahenten FC Carl Zeiss Jena mit 5:0 (2:0). Vor gut 100 Fans im Sportpark Thalheim bei Bitterfeld-Wolfen brachte Lara Schmidt per Kopfball im Anschluss an einen Eckball die Potsdamerinnen am Samstag in Führung (10.). Kurz vor der Pause erzielte Merle Barth mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter das 2:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel erhöhten mit einem Doppelschlag Karen Holmgaard (67.) per Kopfball und Dina Orschmann (68.) aus der Distanz auf 4:0. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Marie Höbinger mit einem sehenswerten Freistoß aus 18 Metern.