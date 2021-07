Wettin-Löbejün

Vier Verletzte bei Unfall mit Motorrädern an Fähre Wettin

17.07.2021, 17:22 Uhr | dpa

An der Fähre Wettin sind drei Motorradfahrer und ein Sozius bei einem Unfall verletzt worden. Eine Gruppe Motorradfahrer habe am Samstagvormittag an der Fähre gewartet, als ein weiteres Motorrad gegen eines der Fahrzeuge fuhr und es umstieß, sagte eine Polizeisprecherin in Halle. Weitere seien daraufhin ebenfalls umgefallen. Die vier verletzten Personen seien mit mehreren Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht worden.