Dörphof

Feldbrände in Schleswig-Holstein: "Extreme Trockenheit"

17.07.2021, 17:36 Uhr | dpa

Mehrere Felder sind am Samstag in Schleswig-Holstein in Brand geraten. Betroffen waren Flächen in Ellerdorf und Dörphof (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) sowie an einem Landeplatz in Sierksdorf (Ostholstein), wie die Leitstellen der Polizei mitteilten. In Neumünster brannten mehrere Hecken. Die Häufung sei ungewöhnlich. Ursache sei die extreme Trockenheit, vermutete ein Polizeisprecher. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gab es nicht. Die Schadenshöhe war unklar.