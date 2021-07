Ankum

Trotz guter Leistung: Osnabrück verliert gegen FC Groningen

17.07.2021, 17:47 Uhr | dpa

Trotz einer guten Leistung hat der VfL Osnabrück sein letztes Testspiel vor dem Drittligastart verloren. Gegen den FC Groningen aus der niederländischen Fußball-Ehrendivision mussten sich die Lila-Weißen am Samstag in Ankum knapp mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Ein Eigentor von Luis Sprekelmeyer (62. Minute) besiegelte die unglückliche Niederlage für den Zweitliga-Absteiger. Die Osnabrücker eröffnen die neue Drittliga-Saison am nächsten Freitag gegen den MSV Duisburg.