Eichenzell

Frau bringt Mädchen auf der Autobahn zur Welt

17.07.2021, 18:35 Uhr | dpa

In einem Auto mitten auf der Autobahn hat eine Frau ein Mädchen zur Welt gebracht. Die Schwangere und der Vater des Kindes waren am Samstag auf dem Weg ins Krankenhaus. Doch die kleine Lara konnte nicht mehr warten: Sie wurde auf der A66 kurz vor der Anschlussstelle Fulda-Süd geboren, wie die Polizei mitteilte. Der Vater setzte einen Notruf ab - der Notarzt landete per Hubschrauber auf der Autobahn, die dazu für kurze Zeit in Richtung Fulda gesperrt wurde. Mutter und Kind setzten die Fahrt dann im Rettungswagen fort. Aus dem Krankenhaus meldete der Vater laut Polizei kurze Zeit später ein Happy End: "Mutter und die kleine Lara sind wohlauf."