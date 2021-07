Lossatal

Beifahrer wird bei Unfall im Lossatal schwer verletzt

18.07.2021, 09:26 Uhr | dpa

Ein Beifahrer ist bei einem Autounfall im Lossatal (Landkreis Leipzig) schwer verletzt worden. Ein 20-Jähriger war am Samstagmittag am Steuer seines Wagens von der Straße abgekommen, durch den Straßengraben gefahren und in einem Wald zum Stehen gekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 33 Jahre alte Beifahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer blieb unverletzt.