Plauen

Fahrradfahrer fällt in Weiße Elster: Schwer verletzt

18.07.2021, 09:26 Uhr | dpa

Ein Mann ist nahe Plauen mit seinem Fahrrad in den Fluss Weiße Elster gestürzt und schwer verletzt worden. Der 81-Jährige sei am Samstagabend auf einem Weg mit seinem Rad weggerutscht, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte retteten ihn aus dem Wasser und brachten ihn in ein Krankenhaus.