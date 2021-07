Neuensalz

Auto stößt mit Wohnmobil zusammen: Drei Verletzte

18.07.2021, 09:26 Uhr | dpa

Drei Menschen sind in Neuensalz (Vogtlandkreis) bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Wohnmobil verletzt worden. In einer Kurve sei der Wagen am Samstagnachmittag in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall kam das Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 71 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der 50-Jährige am Steuer des Wohnmobils sowie seine 47 Jahre alte Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon.