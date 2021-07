Magdeburg

19-Jähriger in Gemeinschaftsunterkunft mit Messer verletzt

18.07.2021, 10:55 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Gemeinschaftsunterkunft in Magdeburg ist ein 18-Jähriger durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde im Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei in Magdeburg am Sonntag mitteilte. Der 29 Jahre alte Tatverdächtige war nach dem Vorfall am Samstag geflohen, wurde aber nach einer Fahndung, bei der auch ein Fährtenspürhund eingesetzt wurde, gefasst. Die Hintergründe des Streits und das Tatmotiv waren zunächst noch unbekannt. Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus.