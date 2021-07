Offenbach am Main

Sommerliches Zwischenspiel in Hessen

18.07.2021, 13:29 Uhr | dpa

Nach anfänglichen Wolken lässt sich zum Wochenbeginn am Montag auch in Hessen die Sonne wieder blicken. Nach Angaben des Deutschen Wetterdiensts (DWD) können die Höchsttemperaturen bei 22 bis 27 Grad liegen. Auch am Dienstag erwarten die Meteorologen zunächst wechselnde Bewölkung, bis sich am Nachmittag die Sonne zunehmend durchsetzt. Nachts liegen die Tiefstwerte bei acht bis 14 Grad.

Am Mittwoch ist es im Norden Hessens stark bewölkt bis bedeckt, im Süden sonnig. Es bleibt weitgehend trocken bei Höchsttemperaturen zwischen 24 Grad in Nordhessen und bis zu 27 Grad im Süden. In den Hochlagen der Rhön ist es mit 22 Grad etwas frischer.