Haldensleben

Feueralarm in Wohnung in Haldensleben: Katzen am Herd?

18.07.2021, 13:30 Uhr | dpa

Vermutlich Katzen haben in Haldensleben für einen Feueralarm gesorgt. Passanten bemerkten Samstagnachmittag Rauch aus einer Wohnung steigen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr stellte fest, dass Lebensmittel auf dem Kochfeld lagen und kurz davor waren, in Brand zu geraten. Die Wohnungsinhaber, die nicht zu Hause waren, gaben später an, die Wohnung bei ausgeschaltetem Herd verlassen zu haben. Sie vermuteten laut Polizei, dass es den zwei Katzen gelungen war, das Kochfeld einzuschalten. Die Tiere sind wohlauf.