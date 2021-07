Baden-Baden

Besucher bestaunen Oldtimer in Baden-Baden

18.07.2021, 13:47 Uhr | dpa

Am Ende spielte das Wetter doch einigermaßen mit: Am Wochenende konnten Besucher beim 44. Internationalen Oldtimer-Meeting in Baden-Baden noble und antiquierte Karossen bewundern. Echte Liebhaber und Interessierte schlenderten durch den Kurpark, in den angesichts der aktuellen Coronalage mehr als 2000 Besucher gleichzeitig durften. Höhepunkt des Treffens ist die Prämierung der 120 schönsten Oldtimer mit Pokalen.

Seit 1976 ist Baden-Baden Treffpunkt von Oldtimer-Freunden und Automobilbegeisterten aus ganz Europa. Auch Fachleute aus der Klassikerszene loben das Event. 300 Oldtimer hatten sich dieses Jahr angemeldet. Damit waren alle Ausstellungsplätze vergeben.