Niedergörsdorf

Kleinflugzeug stürzt ab: Zwei Insassen leicht verletzt

18.07.2021, 15:25 Uhr | dpa

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs nahe der Grenze von Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben sich der Pilot und ein Insasse retten können. Der 21 Jahre alte Pilot und der gleichaltrige Mitflieger seien am Sonntag im Waldgebiet bei Niedergörsdorf-Oehna (Landkreis Teltow-Fläming) in Brandenburg in den Bäumen gelandet und leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die einmotorige Propellermaschine war nach Angaben eines Sprechers kurz davor auf dem Flugplatz Oehna gestartet.

Dann sei nach Aussage des Piloten der für den Auftrieb nötige Luftstrom ausgeblieben, das Flugzeug sei daher ins Trudeln geraten, hieß es von der Polizei. Der Pilot habe die Kontrolle über die Maschine verloren, aber den Sicherungsschirm ausgelöst, so dass das Flugzeug nicht so schnell zu Boden gegangen sei. Beide Männer hätten sich selbst aus dem Wrack befreit. Sie kamen laut Polizei in ein Krankenhaus, Feuerwehrleute sicherten das Wrack. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung prüfe nun, wie es zu dem Strömungsabriss gekommen sei.