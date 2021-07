Liederbach am Taunus

Vier Leichtverletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

19.07.2021, 06:53 Uhr | dpa

Ein Mehrfamilienhaus in Liederbach (Main-Tanuns-Kreis) hat in der Nacht zu Montag gebrannt. Vier Menschen seien dabei leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.