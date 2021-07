Waren (Müritz)

Mit dem Auto überschlagen: 18-Jährige schwer verletzt

19.07.2021, 06:53 Uhr | dpa

Eine 18 Jahre alte Autofahrerin hat sich mit ihrem Auto bei Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) überschlagen und dabei schwere Verletzungen erlitten. Offenbar wollte sie am Sonntagabend einen Traktor überholen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dabei bemerkte sie, dass eine Autofahrerin hinter ihr bereits zum Überholen angesetzt hatte. Die 18-Jährige scherte wieder ein, kam dabei jedoch nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und blieb schließlich auf einem Feld stehen. Die Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.