Offenbach am Main

Trockener Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland

19.07.2021, 07:59 Uhr | dpa

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich auf einen trockenen Wochenstart einstellen. Der Montag beginnt im Norden zunächst wechselhaft bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Tagesverlauf werde es überwiegend heiter und sonnig. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 23 und 28 Grad liegen. In der Nacht bleibt es demzufolge gering bewölkt und trocken bei Tiefstwerten zwischen 14 und 11 Grad.

Auch am Dienstag wird das Wetter voraussichtlich heiter, teils auch sonnig und trocken. Die Temperaturen erreichen laut DWD maximal 22 bis 26 Grad. Die Nacht zum Mittwoch bleibt dann der Prognose zufolge trocken und klar mit geringer Bewölkung. Die Tiefsttemperaturen sollen zwischen 13 und 10 Grad pendeln.