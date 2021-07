Lüdenscheid

Schüsse bei Hochzeitskorso: Gäste dürfen weiterfahren

19.07.2021, 08:58 Uhr | dpa

Die Polizei hat einen Hochzeitskorso mit etwa 15 Fahrzeugen in Lüdenscheid gestoppt, nachdem Zeugen einen Schuss aus einem der Autos gemeldet hatten. Die Beamten kontrollierten den Wagen, woraufhin der mutmaßliche Schütze (21) eine Schreckschusswaffe und Munition herausgab. "Die Beamten stellten beides sicher und zeigten ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz an", teilte die Polizei am Montag zu dem Vorfall vom Samstag mit. "Nach entsprechenden Verhaltenshinweisen" habe die Hochzeitsgesellschaft die Fahrt fortsetzen dürfen.