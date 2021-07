Regen

Toter in Obdachlosenheim: Polizei geht von Gewalttat aus

19.07.2021, 11:16 Uhr | dpa

In einer Obdachlosenunterkunft im niederbayerischen Regen ist nach Erkenntnissen der Polizei ein Mann getötet worden. Der 52-Jährige wurde am Montagmorgen tot in dem Gebäude aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Ein Gerichtsmediziner untersuche derzeit die näheren Umständen der möglichen Gewalttat, sagte ein Sprecher. Die Einsatzkräfte hätten einen Mann in der Unterkunft vorläufig festgenommen. Zu einer eventuellen Tatbeteiligung des Festgenommenen machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Man suche weiterhin nach möglichen Zeugen, hieß es.