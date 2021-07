19.07.2021, 11:27 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat auf der Autobahn 2 eine Ausfahrt zu einem Parkplatz verpasst und eine Leitplanke durchbrochen. Der 36-Jährige blieb am Montagmorgen bei dem Unfall am Parkplatz Krähenberge unverletzt, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,78 Promille an. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.