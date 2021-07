Gießen

Gießen 46ers verpflichten Flügelspieler Nuni Omot

19.07.2021, 12:45 Uhr | dpa

Basketball-Bundesligist Gießen 46ers hat Flügelspieler Nuni Omot verpflichtet. Der 26 Jahre alte Spieler aus dem Südsudan, der in Kenia geboren ist, lief zuletzt in Polen auf und erhält bei den Mittelhessen einen Einjahresvertrag, wie der Verein am Montag mitteilte. "Mit Nuni Omot konnten wir unseren absoluten Wunschspieler für die Forward-Positionen verpflichten", sagte Sportdirektor Sebastian Schmidt. Trainer Pete Strobl sagte, Omot sei "hungrig darauf, uns beim Aufbau einer besonderen Kultur in Gießen zu helfen".