Rendsburg

Polizei sucht Zeugen: Einbruch in Juweliergeschäft

19.07.2021, 12:47 Uhr | dpa

Nach einem Einbruch in ein Rendsburger Juweliergeschäft sucht die Polizei Zeugen. Die Tat sei in der Zeit von Sonnabend, etwa 15.30 Uhr, bis Sonntag, etwa 13.30 Uhr, geschehen, teilte die Polizei am Montag mit. Der oder die Täter stahlen verschiedene Schmuckstücke. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.