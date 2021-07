Großenaspe

Mehrere Verletzte nach Nachbarschaftsstreit in Großenaspe

19.07.2021, 15:57 Uhr | dpa

Großenaspe (dpa/lno) - Durch Reizgas sind mehrere Menschen in Großenaspe (Kreis Segeberg) in der Nacht zum Montag verletzt worden. Kurz vor Mitternacht wurde im Zuge eines Nachbarschaftsstreits in einem Mehrfamilienhaus Reizgas versprüht, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Es kam zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Nach Feuerwehrangaben handelte es sich um einen umgebauten Bauernhof. 13 Personen hätten über plötzlich aufgetretene gesundheitliche Probleme berichtet.