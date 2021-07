Saarbrücken

Statistikamt: Saarländische Industrie kommt in Schwung

19.07.2021, 16:45 Uhr | dpa

Die saarländische Industrie erholt sich nach Angaben des Statistischen Amts in Saarbrücken vom Corona-Tief. So hätten die Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe für die ersten fünf Monate 2021 von deutlichen Zuwächsen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum berichtet, teilte die Behörde am Montag mit.

Die Umsätze beliefen sich demnach auf 9,8 Milliarden Euro - eine Steigerung von 14 Prozent. Das Auftragsplus für die ersten fünf Monate betrage 37,3 Prozent.

"Auch im Handwerk sind die Auftragsbücher voll", sagte Hauptgeschäftsführer Bernd Reis von der Handwerkskammer des Saarlandes. "Gleichzeitig fehlt es an qualifizierten Handwerkerinnen und Handwerkern sowie Nachwuchsfachkräften, und der vielzitierte Konkurrenzkampf um die besten Talente wird immer härter."