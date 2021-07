Halle (Saale)

Langer Stau nach Lkw-Unfall auf A14 nahe Halle

19.07.2021, 17:27 Uhr | dpa

Auf der 14 bei Halle hat sich nach einem Lastwagenunfall am Montag ein langer Stau gebildet. Am Nachmittag waren zwischen den Anschlussstellen Halle-Trotha und Löbejün zwei Lkw zusammengestoßen, ein Fahrer wurde verletzt, wie eine Polizeisprecherin in Halle mitteilte. Ladung musste geborgen werden. Es bildete sich ein rund elf Kilometer langer Stau in Richtung Magdeburg. Zum genauen Unfallhergang war zunächst noch nichts bekannt.