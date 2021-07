Aarbergen

60-Jähriger bei Brand schwer verletzt

19.07.2021, 17:28 Uhr | dpa

Ein 60 Jahre alter Mann ist am Montag bei dem Brand eines Wohnhauses in Aarbergen-Hausen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatten Autofahrer am Mittag Rauch aus dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Feuerwehr rettete den 60-Jährigen aus einer Dachgeschosswohnung. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, hieß es. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die nahe gelegene Bundesstraße 54 musste während der Löscharbeiten voll gesperrt werden.