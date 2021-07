Barth

600.000 Euro Schaden bei Brand eines Güllewagens

19.07.2021, 19:18 Uhr | dpa

Beim Brand eines Güllewagens in der Nähe von Barth (Vorpommern-Rügen) ist am Montagnachmittag nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 600.000 Euro entstanden. "Ursache des Brandes waren trockene Strohreste, welche sich an der Abgasanlage des Güllewagens entzündet hatten", berichtete die Polizei. Für die Löscharbeiten mussten 16 Feuerwehrleute mit fünf Einsatzwagen anrücken. "Der Güllewagen brannte jedoch komplett aus und ist nicht mehr einsatzfähig."