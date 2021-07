Potsdam

Brandenburg: 19 Parteien wollen zur Bundestagswahl antreten

19.07.2021, 19:55 Uhr | dpa

An der Bundestagswahl am 26. September wollen sich in Brandenburg 19 Parteien beteiligen. Sie haben fristgerecht bis Montag 18.00 Uhr ihre Landesliste eingereicht, wie der Landeswahlleiter am Montagabend in Potsdam mitteilte. Über die Zulassung entscheidet der Landeswahlausschuss am 30. Juli.

Angemeldet haben sich die im Bundestag vertretenen Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und AfD. Zudem wollen unter anderem die Freien Wähler, die Basisdemokratische Partei, die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP), die Partei der Humanisten, die NPD, die Piratenpartei, die Tierschutzpartei und Volt antreten.

Die Landeslisten sind maßgeblich für die Verteilung der Sitze im Bundestag auf die Parteien. Der Landeswahlausschuss unter Leitung von Landeswahlleiter Bruno Küpper prüft die eingereichten Listen und Unterlagen. Von den 19 Parteien mussten 12 mindestens 500 Unterschriften von Unterstützern vorlegen, weil sie weder in einem Landtag noch im Bundestag vertreten sind.