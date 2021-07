Offenbach am Main

In Nordrhein-Westfalen bleibt es zunächst trocken

20.07.2021, 08:38 Uhr | dpa

In Nordrhein-Westfalen bleibt es die kommenden Tage meist trocken. Mit "warnwürdigen Wettererscheinungen" werde nicht gerechnet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Am Dienstag ist es demnach im Norden meist wolkig, im Süden heiter. Je nach Sonnenschein liegen die Höchstwerte bei 21 bis 24 Grad, im höheren Bergland bei etwa 19 Grad.

Auch in der Nacht zum Mittwoch soll es trocken bleiben bei Tiefsttemperaturen zwischen 12 und 9 Grad. Der Mittwoch startet zunächst heiter. Im Weserbergland sind einzelne Schauer nicht ausgeschlossen, im Rest des Landes erwartet der DWD keinen Niederschlag. Die Höchstwerte liegen am Nachmittag in Ostwestfalen bei etwa 24 Grad. Am Rhein könnten Temperaturen von 27 Grad erreicht werden.