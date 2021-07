Engelskirchen

Einbrecher stehlen im Hochwassergebiet Kaffeekasse

20.07.2021, 13:05 Uhr | dpa

Unbekannte sind in Engelskirchen (Oberbergischer Kreis) in die Räume einer Arztpraxis im Hochwassergebiet eingedrungen und haben einen zweistelligen Geldbetrag aus der Kaffeekasse gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist das Haus der Praxis durch Flutschäden offen zugänglich. Die Diebe nahmen demnach außerdem noch ein Tablet und weiße Turnschuhe mit. Zurück ließen sie offenbar einen Rucksack und ein Paar dunkle Turnschuhe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.