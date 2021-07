Gevelsberg

Einbrecher plündern Hotel nach Hochwasser

20.07.2021, 14:50 Uhr | dpa

Unbekannte Einbrecher sind in ein vom Hochwasser geschädigtes Hotel in Gevelsberg (Ennepe-Ruhr-Kreis) eingebrochen. Die Täter durchsuchten in der Nacht zu Montag das Gebäude und entwendeten vor allem kleine Elektrogeräte wie Fernseher und Lautsprecher, teilte die Polizei am Dienstag mit. Wie viel die Einrecher stahlen, stand zunächst nicht fest, auch Hinweise auf die Täter gab es noch nicht. Die Feuerwehr musste zuvor nach einem schweren Wasserschaden die Hoteltür gewaltsam öffnen, um in die Keller zu gelangen.