21.07.2021, 13:50 Uhr | dpa

Fünf Tage nach dem Fund einer Leiche am Kulkwitzer See in Leipzig ist die Identität des Toten geklärt. Es handele sich um einen 55-jährigen Leipziger, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eine Straftat könne ausgeschlossen werden. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung ergeben. Spaziergänger hatten den Leichnam am Freitag entdeckt.