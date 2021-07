Schkeuditz

Rund 100 Flieger zum ersten Ferienwochenende an Airports

21.07.2021, 17:24 Uhr | dpa

Zu Beginn der Sommerferien in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen rüsten sich die Flughäfen für Urlauber. Von Donnerstag bis Sonntag heben insgesamt 102 Passagiermaschinen ab, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Mittwoch mit. 38 Flugzeuge starten in Dresden, 64 am Flughafen Leipzig/Halle. Unter anderem stehen Ziele wie Antalya, Palma de Mallorca sowie griechische Inseln auf dem Flugplan. Auch die Drehkreuze in München und Frankfurt werden angeflogen, um internationale Ziele zu erreichen. An beiden Flughäfen gibt es Corona-Teststationen. Nach der Corona-Krise fahren die Flughäfen in Leipzig und Dresden ihr Angebot langsam wieder hoch.

Trotz leichter Erholung sind die beiden Airports bei den Passagierzahlen noch vom Vorkrisenniveau entfernt. Im ersten Halbjahr verbuchten die beiden Flughäfen zusammen rund 95.000 Passagiere - ein Minus von mehr als 83 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Für 2021 hofft die Mitteldeutsche Flughafen AG zumindest auf eine Million Passagiere. Rund 4,2 Millionen waren es vor der Corona-Krise.