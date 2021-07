Ronneburg

Paraglider abgestürzt: Schwer verletzt

21.07.2021, 20:55 Uhr | dpa

An der Ronneburg ist am Mittwochabend ein Paraglider abgestürzt. Der Mann sei bei dem Sturz aus drei bis vier Metern Höhe schwer verletzt worden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südosthessen der dpa. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Auch über Alter und Herkunft des Mannes konnte die Polizei nichts sagen. In der Nähe des Unfallorts im Main-Kinzig-Kreis befindet sich eine Flugschule. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.