Magdeburg

Erst Wolken, dann Sonne in Sachsen-Anhalt erwartet

22.07.2021, 06:47 Uhr | dpa

In Sachsen-Anhalt erwartet die Menschen am Morgen viele Wolken und am Nachmittag Sonne. Bei Höchstwerten zwischen 23 und 27 Grad sowie bis zu 25 Grad im Harz bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Außerdem sei mit schwachem Wind aus West bis Nordwest zu rechnen. Die Nacht zum Freitag bleibt locker bewölkt mit Tiefstwerten zwischen 15 und 9 Grad.