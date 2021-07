Zeitz

Baggerbrand im Burgenlandkreis: Mehrere 10.000 Euro Schaden

22.07.2021, 07:50 Uhr | dpa

Im Burgenlandkreis hat in der Nacht zu Donnerstag ein Bagger gebrannt. Die Brandursache war zunächst unbekannt, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie bezifferte den Sachschaden auf mehrere 10.000 Euro. Durch das Feuer wurde das Fahrzeug, welches auf einem Privatgelände in Zeitz abgestellt war, komplett zerstört. Außerdem seien Betriebsstoffe ausgelaufen. Verletzt wurde niemand.