Lutherstadt Wittenberg

Feuer in Parkdeck eines Supermarktes: Gebäude evakuiert

22.07.2021, 09:21 Uhr | dpa

Im Parkdeck eines Supermarktes in Wittenberg ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Das gesamte Gebäude wurde evakuiert. Die Brandursache war zunächst unbekannt. Es gab keine Verletzten. Die Höhe des entstanden Sachschadens konnte bislang nicht beziffert werden.