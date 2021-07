Bernburg (Saale)

Land unterstützt Tourismusprojekte im Harz und Salzlandkreis

22.07.2021, 16:33 Uhr | dpa

Ob Ferien im idyllischen Selketal, Kanufahrten auf der Bode oder Städtetour: Das Land unterstützt Tourismusprojekte finanziell, wie das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. So ist eine Ferienanlage nahe der Burg Falkenstein (Landkreis Harz) geplant. Dafür werde die historische "Thalmühle" umgebaut. Ferienwohnungen, ein Wellnessbereich und Stellplätzen für Reisemobile sind geplant. Etwa 2,2 Millionen Euro sollen in die barrierefreie Anlage im Selketal investiert werden. Rund 926.000 Euro an Fördermitteln kommen den Angaben nach vom Land.

Die Tourismuswirtschaft habe besonders stark mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen, erklärte Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD). Umso wichtiger sei es, dass die Branche wieder mit Zuversicht in die Zukunft schauen könne. Urlaub im Inland liege im Trend, das Land biete Natur- und Aktivurlaub zum Beispiel im Harz.

Kanufahren auf der Bode im Salzlandkreis soll ab dem kommenden Jahr in Sachsen-Anhalt zudem deutlich leichter werden. So werden an acht Standorten neue Ein- und Ausstiege an dem Fluss ermöglicht. In den Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur investiere der Landkreis rund 881.000 Euro, insgesamt 836.000 Euro gebe es von Bund und Land. Den Umbau des einstigen Jagdhauses "Parforcehaus" in Bernburg (Salzlandkreis) zu einem barrierefreien Komforthotel unterstützt das Land mit rund 650.000 Euro.